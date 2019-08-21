Высокопоставленные чиновники в администрации американского президента сообщили, что Дональд Трамп обсуждал возможность предложить правительству Дании выплаты в размере $600 млн в год за передачу автономии Гренландии Соединенным Штатам.

Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на два источника, передает Европейская правда.

Источники не уточняют, сколько времени США планировали осуществлять эти ежегодные выплаты скандинавской стране.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп решил не совершать визит в Данию в начале сентября из-за нежелания страны обсуждать продажу Гренландии.

Ранее Трамп подтвердил слухи о своих намерениях купить Гренландию для Соединенных Штатов. Он сказал, что покупка была бы «стратегически неплохой для США», хотя сейчас это не «вопрос номер один».