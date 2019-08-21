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С 19 августа вблизи села Кавское Стрыйского района, где 16 августа был зафиксирован падеж поголовья в связи с наличием возбудителя африканской чумы свиней, с целью проведения карантинно-ограничительных мероприятий на ветеринарно-полицейских постах привлекли военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

На дорогах при въезде в эпизоотический очаг для предотвращения распространения возбудителя АЧС нацгвардейцы несут службу на постах вместе с работниками полиции и при участии работников управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины круглосуточно.

«В настоящее время в район привлечены все силы для недопущения распространения африканской чумы свиней», - отмечается в сообщении.

Напомним, во Львовской областной государственной администрации в ночь на 17 августа состоялось заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии под руководством председателя Маркияна Мальского, на котором было решено объявить карантин сроком на 40 дней в 3 км зоне вокруг вспышки и введен в действие план противоэпизоотических мероприятий на территории вспышки.
ForUm

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