также в разделеМир
Дипломатический фарс и оскорбление королевы: В Дании раскритиковали Трампа 8
Журналисты бойкотируют работу «Рустави 2» после увольнения коллеги, обругавшего Путина 14
«Друг Кремля» сверг собственное правительство Италии 40
Трамп поддерживает возвращение России в G8 22
Трамп отменил визит в Данию из-за Гренландии 96
Трамп в десятый раз стал дедушкой 30
В Москве полковник из Керчи почесался пистолетом и выстрелил себе в голову 375
Грузинского ведущего, обругавшего Путина, уволили 38
Макрон считает Россию «очень глубоко европейской» страной 32
Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве 50
В Узбекистане возбудили еще два дела против дочери Каримова 24
Путин впервые прокомментировал реактивный взрыв в РФ 191
США впервые после выхода из ДРСМД испытали крылатую ракету 37
В Европарламенте требуют запретить трофейную охоту 25
Трамп подтвердил интерес к покупке Гренландии 29
С Канарских островов из-за лесных пожаров эвакуировали 4 тысячи человек 32
В Кашмире произошли столкновения между индийскими и пакистанскими военными 30
Гибралтар отказывается задерживать иранский танкер по запросу США 37

В результате взрыва на свадьбе в Кабуле на выходных, по последним данным, погибли 80 человек, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на МВД Афганистана.

Ранее сообщалось о 63 погибших. Еще 17 человек умерли от травм в больницах. По информации МВД Афганистана, еще 30 пострадавших остаются в критическом состоянии, передает Интерфакс.

В субботу на свадьбе в Кабуле произошел крупный теракт. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство». Сообщалось, что порядка 200 человек получили ранения.

Президент Афганистана Ашраф Гани после этого теракта пообещал ликвидировать все места, в которых могут укрываться игиловцы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
2631 грн.
17
Теги