В результате взрыва на свадьбе в Кабуле на выходных, по последним данным, погибли 80 человек, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на МВД Афганистана.

Ранее сообщалось о 63 погибших. Еще 17 человек умерли от травм в больницах. По информации МВД Афганистана, еще 30 пострадавших остаются в критическом состоянии, передает Интерфакс.

В субботу на свадьбе в Кабуле произошел крупный теракт. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство». Сообщалось, что порядка 200 человек получили ранения.

Президент Афганистана Ашраф Гани после этого теракта пообещал ликвидировать все места, в которых могут укрываться игиловцы.