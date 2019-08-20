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Первая леди Украины Елена Зеленская провела встречу с 60-летней Сарой Нетаньяху - женой премьер-министра Израиля.

О встрече Зеленская рассказала в Instagram. 

«Экскурсия по Дому с химерами, искренний и теплый разговор о важном. Вчера госпожа Нетаньяху посетила мемориал Бабьего Яра и находилась под огромным впечатлением от увиденного», - написала она и добавила, что вместе с мужем, президентом Владимиром Зеленским, мечтает снять фильм о трагедии в Бабьем Яру.

«Во время встречи я поделилась нашей с Владимиром мечтой - снять художественный фильм о событиях в Бабьем Яру. Это пример того, как Украина и Израиль могут углубить свои культурные связи. Ведь это - наша общая история. Мы с госпожой Сарой договорились обязательно продолжить обсуждение этого проекта», - добавила первая леди Украины.

Напомним, в Украине с визитом находится премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В аэропорту израильских гостей приветствовали женщины в национальной одежде и с караваем. Нетаньяху отломил кусок хлеба и съел, еще один кусок передал жене. Сара взяла хлеб и бросила на землю.
ForUm

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