также в разделеПроисшествия
В Коростене задержали иностранца, который похитил украинку 18
Среди погибших в «Токио Стар» – киевляне, днипрянин и австралийка 26
На Черкасчине столкнулись автобус и легковушка: есть жертвы 22
Солдат под наркотиками застрелил мужчину под Броварами 35
В Институте рака прокомментировали обыски, информацию полиции о взятках отрицают 42
ООС: Боевики совершили 13 обстрелов, обошлось без потер 16
В зоне ООС из-за неправильного обращения с оружием погиб военнослужащий, 3 – ранены 66
В Чернигове расстреляли двух человек 68
Посетитель устроил стрельбу в кафе на Сумщине 38
Оккупанты четыре раза нарушили «тишину», потерь нет 19
В Одессе опознали нескольких погибших при пожаре 77
Пограничники с применением оружия остановили внедорожник 28
Боевики за сутки восемь раз нарушили «тишину» на Донбассе, потерь нет 18
Дело храбрых: спасатели пострадали при пожаре в Днепре 27
Пожар в Одессе: спасатели нашли еще одно тело 66
Владелец «Токио Стар» прокомментировал трагедию в Одессе 160
С начала суток на Донбассе один вражеский обстрел 20
Полиция назвала три версии возникновения пожара в Одессе 75

В связи с завершением извлечения взрывоопасных предметов на участке разрушенного моста в Станице Луганской украинская сторона готова провести зеркально демонтаж фортификационных сооружений. Об этом сообщает Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

«Однако со стороны временно оккупированной территории поступило сообщение о принятом решении продолжения работ на противоположной стороне до 25 августа, что делает невозможным украинской стороной начать указанные выше работы», - говорится в сообщении.

В СЦКК считают, что действия противника свидетельствуют об умышленном срыве запланированных мероприятий.

Напомним, 31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о начале разминирования территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2846 грн.
25
Теги