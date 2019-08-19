В связи с завершением извлечения взрывоопасных предметов на участке разрушенного моста в Станице Луганской украинская сторона готова провести зеркально демонтаж фортификационных сооружений. Об этом сообщает Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

«Однако со стороны временно оккупированной территории поступило сообщение о принятом решении продолжения работ на противоположной стороне до 25 августа, что делает невозможным украинской стороной начать указанные выше работы», - говорится в сообщении.

В СЦКК считают, что действия противника свидетельствуют об умышленном срыве запланированных мероприятий.

Напомним, 31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о начале разминирования территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.