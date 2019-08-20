Прокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении новых уголовных дел против дочери первого президента страны Гульнары Каримовой. Каримова находится в колонии: в 2017 году суд приговорил ее к десяти годам лишения свободы.

В отношении Каримовой заведены дела о хищении государственных средств, заключении сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладении путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах, говорится в сообщении прокуратуры республики, передает Русская служба ВВС.

Каримову обвиняют в том, что она по заниженной стоимости купила акции двух государственных компаний - АО «Кувасайцемент» и «Бекабадцемент», а затем перепродала пакеты иностранцам.

Дела, говорится в заявлении, были возбуждены на основании заявлений граждан и информации, поступившей от международной компании.

ОАО «Кувасайцемент», как говорится на сайте компании, в 2006 году было введено в состав казахстанской группы United Cement Group.

«Бекабадцемент» до 2012 года входил в ту же структуру, но в 2012-м по решению Ташкентского областного суда был решено передать контрольный пакет завода государству.

В 2011 году против руководства «Бекабадцемента» было возбуждено уголовное дело о нелегальном производстве и экспорте цемента и уклонении от налогов.

Дочь первого президента страны Гульнара Каримова регулярно появлялась на публике до 2013 года, участвовала в политической жизни страны и даже считалась возможной преемницей на посту главы государства, однако затем исчезла.

Каримова жаловалась в соцсетях, что ее перестали допускать к отцу – тогдашнему президенту Узбекистана. Как говорят ее родственники, с 2014 года дочь президента фактически находилась под домашним арестом.

В 2016 году Ислам Каримов умер. На похоронах его дочь не присутствовала.

18 декабря 2017 года суд приговорил Каримову к 10 годам лишения свободы. Позже наказание заменили на ограничение свободы на срок пять лет.

Отбывать наказание Каримова должна была по месту жительства своей дочери Иман, соблюдая ряд ограничений: не покидать жилище, не пользоваться средствами связи и интернетом.

Кроме того, она была обязана возместить ущерб, нанесенный государству.

В августе 2015 года суд в Ташкенте признал Каримову виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и других преступлениях и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет.

Однако в марте нынешнего года Каримову перевели с домашнего ареста в колонию общего режима. В прокуратуре заявили, что она игнорировала условия ограничения свободы - выходила из дома и пользовалась связью и интернетом.

Через два дня после перевода в колонию выяснилось, что претензии к Каримовой имеют и в США. Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила о возбуждении уголовного дела против дочери покойного президента.

В США ее обвиняют в преступном сговоре с целью отмывания денег. Другим обвиняемым по делу проходил бывший гендиректор «Уздунорбиты», дочернего предприятия российской телекоммуникационной компании МТС в Узбекистане.

В июне этого года дочь Каримовой опубликовала от ее имени письмо, где говорилось, что Гульнаре Каримовой требуется операция.

Адвокат Каримовой заявил, что в июне она страдала от повышенного давления, а на встречу с ним пришла с перевязанной ногой.

В июле, по его словам, он вообще не смог встретиться с подзащитной из-за того, что ее увезли из колонии на машине скорой помощи.