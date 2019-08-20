Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал инцидент с хлебом в аэропорту «Борисполь» способом привлечь внимание и заявил, что его жена Сара из уважения к Украине выбрала для визита в Киев желто-голубую одежду.

«Я совершаю исторический визит в Украину. Но сомневаюсь, получил бы он освещение в СМИ, если бы не было инцидента с хлебом. Сара прибыла в Киев, одетая в желтое и голубое, национальные украинские цвета, именно для того, чтобы выказать свое уважение к этой стране», - сказал он в видеообращении.

«Но что я вам скажу? Если это требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговле, представительство Украины в Иерусалиме и будут другие важные достижения, пусть так и будет. Похоже, мы изобрели способ привлечь внимание. Продолжим», - добавил Нетаньяху.

Политик подчеркнул, что во время визита решен ряд важных вопросов.

«Если вы хотите знать о сути визита, могу рассказать вам, что мы с украинцами заключили соглашение о свободной торговле, достигли договоренности об открытии представительства Украины в Иерусалиме и решили немало важных вопросов», - добавил премьер-министр.

Напомним, в Украине с визитом находится премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В аэропорту израильских гостей приветствовали женщины в национальной одежде и с караваем. Нетаньяху отломил кусок хлеба и съел, еще один кусок передал жене. Сара взяла хлеб и бросила на землю.