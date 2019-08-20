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Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара не хотела проявить какое-либо неуважение к Украине, и подобные незначительные казусы не могут нивелировать важность его визита в Киев. Об этом сказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в комментарии Интерфакс-Украина.

«Это было сделано неумышленно и отнюдь не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля в Украине, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной сферах и в IT», - заявила она.

Как сообщал ForUm, 19 августа начался официальный визит Биньямина и Сары Нетаньяху в Украину.

В аэропорту израильских гостей приветствовали женщины в национальной одежде и с караваем. Нетаньяху отломил кусок хлеба и съел, еще один кусок передал жене. Сара взяла хлеб и бросила на землю.
ForUm

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