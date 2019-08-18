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С понедельника, 19 августа, на территорию Украины возвращается жаркая погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. 

В понедельник температура воздуха на всей территории страны составит уже 25−30 градусов. А с середины недели ожидается повышение до 32−37 градусов в южных, центральных и восточных областях.

Однако уже в четверг, 22 августа, жара может несколько ослабнуть в западных и северных областях. Также на Западе в течение недели возможны периодические локальные осадки.

«Предыдущий прогноз для Киева на День Независимости. 24 августа ожидается сухая солнечная погода с порывистым ветром и температурой воздуха около 25 градусов. Уточнение — обязательно», — отметила Диденко.

Напомним, в субботу, 17 августа, Украина была одной из самых холодных страны Европы. 
ForUm

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