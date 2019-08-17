Действия генпрокурора Юрия Луценко создают проблемы для привлечения чиновников таможни к уголовной ответственности за коррупцию.

Такое заявление сделало Национальное антикоррупционное бюро.

По мнению НАБУ, изменение Генпрокурором подследственности в деле о злоупотреблениях служащими ГФС угрожает расследованию.

Речь идет о коррупционной схеме с суммой убытков для госбюджета в размере 170 млн гривен, которую НАБУ расследует с октября 2017 года.

За два года, утверждает НАБУ, были проведены все необходимые следственные действия, установлены все обстоятельства совершения преступления и собраны доказательства.

24 мая дело было передано Госбюро расследований, но в конце июля генпрокурор отменил это решение, говорится в заявлении.

15 августа, «по непонятным причинам», генпрокурор передал дело Национальной полиции, изменив подследственность. По утверждению ведомства, именно этого, предлагая взятку, добивался от детективов НАБУ «конечный бенефициар компаний, которые фигурируют в расследовании».

НАБУ считает решение Луценко противоречащим закону, поскольку расследования, относящиеся к подследственности НАБУ, запрещается поручать другим органам согласно ч.5 ст. 216 УПК.

Напомним, сегодня Луценко рассказал о спецоперации в схеме завладения недвижимостью.