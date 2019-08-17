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Семь человек задержали в ходе спецоперации в рамках расследования дела о схеме завладения недвижимостью. Среди задержанных - адвокаты и и бывший руководитель органов юстиции города Киева.

Об этом сообщил Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

«Система «черных» регистраторов - одно из 5 крупнейших источников коррупции в Украине... Сегодня после длительного документирования прокуратура Киева и СБУ проводят совместную спецоперацию по задержанию преступной группы, члены которой организовали схему завладения недвижимым имуществом, находившегося в государственной, коммунальной и частной собственности, чем нанесен ущерб в 1,5 млрд грн. Всего по результатам спецоперации 7 человек (среди которых 3 организаторов и 4 исполнителей) задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Среди задержанных двое адвокатов и бывший руководитель органов юстиции города Киева», - сообщил Луценко.

По его словам, изъятые документы позволяют в дальнейшем отработать и роль судей в принятии нужных рейдерам решений.
ForUm

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