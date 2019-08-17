Утром в субботу, 17 августа, во время тушения пожара в заброшенном здании в городе Днепр произошло обрушение конструкции крыши, которая привалила троих спасателей.

Об этом сообщила пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Отмечается, что инцидент произошел на площади Вокзальная, сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 7:30.

«Во время тушения очага пожара, в результате обрушения конструкций крыши травмированы трое сотрудников Службы спасения «101», а именно, командир отделения, сержант службы гражданской защиты, 1991 года рождения, с предварительным диагнозом, ушиб правого коленного сустава. А также, двое пожарных-спасателей, младший сержант службы гражданской защиты и рядовой службы гражданской защиты 1992 и 1988 рождения соотственно», - указали в ведомстве.

По предварительной информации, угрозы жизни спасателей нет, но они госпитализированы в медицинское учреждение для обследования, добавили в ГСЧС.

Огнем повреждены конструкции заброшенного двухэтажного здания на площади 150 кв. м. Пожар локализован в 8:29 и ликвидирован в 10:56.

К пожарно-спасательным работам были привлечены три единицы техники и 15 спасателей.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, в отеле Токио Стар произошел пожар. По предварительным данным, погибли восемь человек, еще 10 пострадали.

Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

Президент Владимир Зеленский заверил, что за пожар в одесском отеле «Токио Стар», унесшей восемь жизней, будут нести ответственность не только непосредственные виновники трагедии, но и владелец.