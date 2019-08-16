Народный депутат VIII созыва Верховной Рады Надежда Савченко отреагировала на освобождение корректировщика обстрела Мариуполя Валерия Кирсанова.

«Обвиняемого в корректировке обстрела по жилому кварталу Мариуполя, который состоялся еще 24 января 2015, в Украине судили четыре года и приговор вынесли только 18 июня 2019?! Это при всех неоспоримых доказательствах? Так что же тогда делали СБУ, полиция, суды, военная и генеральная прокуратура?! И дали обвиняемому всего лишь 9 лет ?! Это за 30 погибших и 117 раненых?» - написала она в Facebook.

«Тогда как мне в РФ за псевдокорректировку и двух погибших дали 22 года! И ты, Слава, (первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, - ред.) говоришь, виноват «закон Савченко»? Так ты прав, теперь все вы несете за него ответственность», - добавила экс-нардеп.

Она призвала посадить в тюрьму всех депутатов предыдущего созыва, которые голосовали за так называемый «закон Савченко» и перестать спекулировать именем Савченко, прикрывая свой непрофессионализм.

«Кстати, закон называется «Закон Украины от 26 ноября 2015 № 838-VIII» О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания». Если вы, Вячеслав, работаете в правоохранительной области, то хотя бы пользуйтесь профессиональной юридической терминологией», - заявила она.

«Не в законе дело, а в том, что в Украине в стагнации работает правоохранительная и судебная системы!» - резюмировала Савченко.

Напомним, корректировщик обстрела Мариуполя в январе 2015 года Валерий Кирсанов, приговоренный в июне к 9 годам тюрьмы, выходит на свободу благодаря «закону Савченко».