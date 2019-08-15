Корректировщик обстрела Мариуполя в январе 2015 года Валерий Кирсанов, приговоренный в июне к 9 годам тюрьмы, выходит на свободу благодаря «закону Савченко». Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Закон есть закон и все мы его должны выполнять. Осужденный на 9 лет подонок Кирсанов, корректировщик огня по микрорайону «Восточный» в Мариуполе, сегодня выходит на свободу», – написал он.

По словам Аброськина, Кирсанов отбывал наказание по приговору суда от 18 июня 2019 года, но согласно «закону Савченко», сегодня выходит на свободу.

«И кричать уже поздно, кричать нужно было, когда этот позорный закон по имеющейся информации лоббировала группа «воров в законе» и лидеров преступных организаций, а сегодня виновный в убийстве 31 мирного жителя Мариуполя и ранении 117 наших граждан выходит на свободу. Мы все вместе несем ответственность за этот закон, потому что тогда, когда правоохранители выступили против этого, никому это было не нужно, просто сделали вид, что не услышали», – подчеркнул он.

Напомним, от 18 июня 2019 года Приморский суд Мариуполя приговорил обвиняемого в корректировке обстрела микрорайона «Восточный» Валерия Кирсанова к девяти годам лишения свободы.