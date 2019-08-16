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На первое заседание новой Верховной Рады будут приглашены девять межпарламентских организаций, в частности - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом говорится в решении депутатской группы по подготовке первого заседания парламента IX созыва, сообщает «Европейская правда».

Депутатская группа решила направить приглашение 9 межпарламентским организациям.

реди приглашенных организаций - ПАСЕ, Европейский парламент, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ГУАМ и другие.

Как известно, Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций.

После этого комитет Верховной рады восьмого созыва по иностранным делам рекомендовал приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до принятия решения Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов от Госдумы РФ, избранных с участием жителей Крыма.

В начале июля предвыборная делегация ПАСЕ досрочно прекратила свою работу в Украине, поскольку украинский парламент отозвал свое приглашение делегации для наблюдения за выборами.

В делегации также была запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако она так и не состоялась.

Как ранее сообщал ForUm, 29 августа состоится торжественное заседание Верховной Рады девятого созыва и первое пленарное заседание ВР девятого созыва.
ForUm

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