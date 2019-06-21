Приморский суд Мариуполя приговорил обвиняемого в корректировке обстрела микрорайона «Восточный» Валерия Кирсанова к девяти годам лишения свободы.

Как сообщается в судебном реестре, осужденный по собственной инициативе передавал боевикам группировки «ДНР» данные о местах дислокации, численности и маршрутах передвижения, подразделений и военной техники Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины, в Мариуполе, селах Виноградное, Орловка Волновахского района Донецкой области, пос. Заря Володарского района Донецкой области, пос. Мирное Тельмановского района Донецкой области.

Кроме этого, Кирсанов передавал информацию боевикам о результатах обстрелов членами группировки «ДНР» поселков Заря, Гнутово, Виноградное, а также микрорайона Восточный, передает 112 Украина.

Во время обыска, говорится в приговоре, по месту жительства было обнаружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Кирсанов заявлял, что он полностью не признает свою вину по предъявленному ему обвинению, а также отрицал доказанность прокурором факта принадлежности «ДНР» к террористическим организациям и принадлежности своих контактов к любым незаконным формированиям.

Также он утверждал, что изъятый у него револьвер системы «Наган» образца 1895 является антиквариатом, а граната – учебной.

«Эта позиция полностью опровергается выводами эксперта № 101 от 24 февраля 2015 в отношении револьвера к огнестрельному оружию и заключением эксперта № 103 от 24 февраля 2015 по отношению изъятой гранаты и запала УЗРГМ к боевой, ручной осколочной гранаты РГД-5 дистанционного действия», - говорится в решении суда.

Суд признал Кирсанова виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа без конфискации имущества. А также постановил взыскать с осужденного в пользу государства расходы на проведение экспертиз в размере 12 тысяч 721 гривня.

Срок наказания исчисляется с 18 июня 2019 года.

Напомним, 24 января 2015 года боевики обстреляли мирных жителей Мариуполя. Сообщалось, что боевики выпустили по городу три боекомплекта «Градов» со стороны н.п. Саханка/Заиченко.

В ОБСЕ заявили, что кварталы Мариуполя атаковали с территорий, подконтрольных так называемой «ДНР».