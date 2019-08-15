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Окружной административный суд города Киева отказал в удовлетворении заявления КП «Уманьтеплокоммунэнерго» об обеспечении иска о приостановлении действия постановления Кабинета Министров об установлении предельных тарифов на теплоснабжение, сообщает пресс-служба ОАСК

В суде отметили, что истцом не доказаны обстоятельства, которые бы указывали на очевидную опасность причинения вреда его правам и интересам, и которые бы сделали невозможным их защиту без принятия соответствующих мер до принятия решения по делу.

По мнению суда, ссылки заявителя на нарушение норм законодательства при принятии данного постановления КМУ, как на основание о необходимости принятия мер обеспечения иска, свидетельствуют о несогласии истца с принятой правительством соответствующим постановлением и является обоснованием будущих исковых требований, которым суд будет оказывать правовую оценку при рассмотрении дела.

В ОАСК подчеркнули, что данная позиция истца не может быть основанием для принятия мер обеспечения иска путем приостановления действия решения Кабмина.

Напомним, 26 июня Кабинет Министров инициировал введение программы «Честная платежка», которая ограничивает цену гигакалории тепла до 1400 грн. 
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