Харьковский городской голова Геннадий Кернес встретился с харьковчанами, которые отозвались на его призыв (через социальные сети «Фейсбук» и «Телеграм») бороться с распространением наркотиков в Харькове. Представители реабилитационных центров, общественных организаций, психологи, правоохранители, студенты изложили свои идеи и обсудили общий план, который поможет снизить уровень потребления наркотиков и их незаконного распространения в городе, сообщает пресс-служба горсовета.



«Мой пост о том, что Харьков тонет в наркотиках, вызвал большой шум, но он затевался не для пиара. Несколько дней понадобилось, чтобы мы связались с вами, и определился круг людей, действительно компетентных и заинтересованных в объединении. Сегодня здесь, за одним столом, - и бывшие зависимые, и полиция, и те, кого называют «радикалами». И нам нужен план, главные критерии которого - быстро, законно, эффективно», - сказал Кернес, начиная встречу.



План, разработанный на совещании, охватывает ближайшие полгода. Было принято решение о создании городского ресурсного центра для борьбы с наркоманией и помощи зависимым. Там планируется оказание медицинских и юридических консультаций, реабилитация и работа групп поддержки семей. Уже с 1 сентября начнется масштабная профилактика в школах города (лекции, интерактивная агитация). Разрабатывается информационная кампания на местных телеканалах, а также будет использоваться социальная реклама в транспорте и на улицах.



Что касается борьбы с незаконной продажей наркотических и психотропных веществ, участники встречи акцентировали внимание на том, что сейчас это исключительно полномочия полицейских. Начальник Главного управления патрульной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко сообщил, что суды очень часто оправдывают торговцев наркотиками, да и сами правоохранители нередко их «крышуют». Кроме того, по словам патрульных, им не хватает транспорта и других ресурсов.



Кернес заявил, что уже в этом году Харьковский городской совет, по запросу полиции, выделит крупную сумму бюджетных средств на целевую антинаркотическую программу. Параллельно город будет выступать за расширение полномочий общественных организаций и их участие в рейдах по местам незаконной торговли наркотическими и психотропными препаратами.