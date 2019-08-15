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Генпрокурор Юрий Луценко подтвердил задержание на взятке заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника.

«Да, это правда. ГПУ, и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение свыше 1 миллиона долларов моего бывшего помощника и депутата Юрия Грымчака. Стыдно за него. Но это наглядно показывает, что в ГПУ - закон один для всех», - написал он в Facebook.

Луценко добавил, что Грымчак и его помощники требовали средства за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений.

Как сообщал ForUm, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки в среду, 14 августа.
ForUm

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