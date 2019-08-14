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Посол США в России Джон Хантсман прокомментировал возможность скорой встречи специального представителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, сообщает УНИАН.

По его словам, встреча возможна, однако никаких гарантий пока нет.

Такое заявление дипломат сделал, комментируя информацию СМИ об ожидающейся встрече Волкера и Суркова в августе.

«Я знаю, что по поводу этой информации была утечка. Я говорил с Куртом Волкером. Я говорил с ним после его недавней встречи, — серии встреч в Украине, и, конечно, советовал ему, уговаривал его приехать в Москву и провести переговоры с г-ном Сурковым и рядом других лиц», - рассказал Хантсман.

«Курт Волкер — выдающийся дипломат. Г-н Сурков – выдающийся дипломат. И я хотел бы видеть их вместе здесь, в Москве, и, может быть, у нас получится что-нибудь организовать в предстоящие недели. Никаких гарантий тут, разумеется, быть не может, потому что это все сложные вопросы, но посмотрим, может быть нам удастся чего-нибудь добиться», - заключил посол.

Напомним, ранее директор российского центра политической конъюнктуры  Алексей Чеснаков заявил, что в Вашингтоне выступили с инициативой о двусторонней встрече на уровне Сурков-Волкер
 
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