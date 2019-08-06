также в разделеПолитика
У Зеленского прокомментировали информацию об американских лоббистах 20
Зеленский зовет «нормандскую четверку» на срочные переговоры 48
В ГПУ передумали: уже считают подозрения окружению Порошенко законными 31
Коломойский уточнил: конфликт на Донбассе гражданский, но его источник – Россия 20
Коломойский: Порошенко свою задачу выполнил 278
У Порошенко ответили на дело по Мальдивам: Портнова ждет разочарование 147
Коломойский назвал главных претендентов на кресло премьера 113
Австрийское издание Дер Штандард: Украинцы проголосовали против «партии войны» и выбрали «партию мира» Медведчука 62
Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств разделяет позицию Медведчука 55
В ЕС работают над непризнанием паспортов РФ, выданных жителям Донбасса 20
ГБР открыло уголовное дело из-за поездки Порошенко на Мальдивы 126
Столтенберг: Аннексия Крыма РФ произошла из-за конкуренции сверхдержав 75
Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании 25
Заявление партии: VoxCheck распространяет ложь в адрес Виктора Медведчука 121
Советник Зеленского: Следующие выборы президента пройдут онлайн 58
Могилев «не заметил» пророссийских настроений в Крыму накануне аннексии 42
НАБУ подтверждает расследование по «взятке Богдану» 33
Увольнение Кличко: Кабмин не соберется и на этой неделе 63

В Вашингтоне выступили с инициативой о двусторонней встрече на уровне Сурков-Волкер, сообщает Интефакс.

«Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым», - заявил во вторник журналистам директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Между тем информированный источник уточнил, что американская сторона предлагает провести встречу в формате Сурков-Волкер в конце августа. По словам собеседника агентства, российская сторона пока сроки возможной встречи не согласовала.

Как сообщалось, обсуждения вопросов урегулирования на Донбассе в формате Сурков-Волкер идут с августа 2017 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1233 грн.
9
Теги