В Вашингтоне выступили с инициативой о двусторонней встрече на уровне Сурков-Волкер, сообщает Интефакс.

«Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым», - заявил во вторник журналистам директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Между тем информированный источник уточнил, что американская сторона предлагает провести встречу в формате Сурков-Волкер в конце августа. По словам собеседника агентства, российская сторона пока сроки возможной встречи не согласовала.

Как сообщалось, обсуждения вопросов урегулирования на Донбассе в формате Сурков-Волкер идут с августа 2017 года.