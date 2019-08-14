также в разделеЭкономика
В Украине подешевеет электроэнергия для промышленности 26
Опрос: 20% украинцев проработали за рубежом и больше не хотят 42
Данилюк: У Украины есть план «Б» на случай прекращения РФ транзита газа 94
НБУ подал встречный иск к Коломойскому на 4,3 миллиарда 25
Инфляция в июле была выше прогноза НБУ 39
Импорт свинины в Украину в 10 раз превышает экспорт 40
Объем украинского рынка нелегальной водки оценили в 15 миллиардов 17
Электроэнергия для водоканалов подорожала на 8% 16
Латвия призвала Еврокомиссию строже проверять украинские яйца 25
Торговый оборот Украины и России за 5 лет упал в три раза 26
Корольчук: Принцип импортного паритета, примененный в «Роттердам+», является международной практикой 30
Дефляция в июле составила 0,6% 19
В Украине 2% пенсионеров получают выплаты свыше 10 тысяч 81
Нафтогаз оспаривает решение Кабмина о ценах на газ 46
Японское агентство повысило кредитный рейтинг Украины 29
Украина получила от экспорта электроэнергии $209 миллионов 28
В НБУ заявили о готовности к открытию рынка земли 38
Нафтогаз снова снизил цену на газ для населения 79

Кабинет Министров Украину сегодня намерен внести изменения в постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии для снижения цены электричества для промышленных потребителей.

Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает УНИАН

«Сегодня на заседание Кабинета Министров Украины мы вносим отдельные изменения в ПСО, которые дадут возможность крупным потребителям электроэнергии, в частности металлургам, ферросплавам и другим, существенно снизить ту цену, которую они имеют на сегодняшний день», - сказал Насалик.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2648 грн.
18
Теги