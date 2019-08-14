Кабинет Министров Украину сегодня намерен внести изменения в постановление о специальных обязательствах на рынке электроэнергии для снижения цены электричества для промышленных потребителей.

Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает УНИАН.

«Сегодня на заседание Кабинета Министров Украины мы вносим отдельные изменения в ПСО, которые дадут возможность крупным потребителям электроэнергии, в частности металлургам, ферросплавам и другим, существенно снизить ту цену, которую они имеют на сегодняшний день», - сказал Насалик.