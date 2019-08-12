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Дневник с картой Украины без оккупированного Крыма был изъят из продаж гипермаркетов Metro 15 июля, заявили в пресс-службе компании.  

«11 августа 2019 клиент нашей компании нашел на полке ТЦ METRO по адресу город Киев, проспект П. Григоренко, 43, школьный дневник, на обложке которого была изображена карта Украины без АР Крым. Сообщаем, что этот товар был изъят из продаж всех ТЦ МЕТRO еще 15.07.2019 - сразу после того, как мы получили первое сообщение о нем от клиента», - говорится в сообщении.

Согласно официальной информации компании «Папирус», которая является производителем и поставщиком данного товара, с момента обнаружения этих дневников, а именно около месяца назад, производство их прекращено и поставок ни в один ТЦ METRO не происходило.

По предварительным результатам внутреннего расследования, проводимого в настоящее время службой безопасности компании «МЕТРО Кеш энд Керри Украина», установлено, что этот дневник был принесен в ТЦ МЕТRO извне третьим лицом и выставлен на полку к другим дневникам данного производителя. Через 30 минут после этого, клиент приобрел данный дневник.
ForUm

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