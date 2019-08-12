В Киеве в сети гипермаркетов METRO продавали школьные дневники, на которых карта Украины изображена без аннексированного Крыма. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Владимир Бируля.

«Почти месяц назад я впервые увидел в продаже такие интересные дневники на полках супермаркета. Тогда METRO сообщили, что все дневники изъяты из продажи. Папирус отписал, что и так знал об этой неприятности и потребовал их у дистрибьюторов для дальнейшей утилизации. Так почему же сегодня я снова видел их на тех же полках в продаже? Администратора не было, консультанты разводили руками ... пришлось купить, чтобы в базе вы видели какой именно товар и когда принес вам доход», – сообщил он.