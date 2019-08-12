Представительница пострадавших в резонансном ДТП в Харькове Лариса Матвеева инициирует уголовное производство против экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые не смогли определить, находилась ли Елена Зайцева в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщила журналистка Татьяна Доцяк.

«Они заявляли, что для установления, находилась ли Зайцева в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, им нужно знать количество опиатов, а раз они не знают, много было опиатов или мало - не могут сказать, было ли наркотическое состояние», - напомнила она.

Основой производства станет заключение психиатра-нарколога Бориса Михайлова - доктора медицинских наук, профессора кафедры психотерапии Харьковской медицинской академии последипломного образования, который изучил документы по делу и заявил – Зайцева находилась под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом, и для определения этого не надо знать количество опиатов - достаточно лишь факта наличия препарата в организме, а нормативно-правовых документов, определяющих количество наркотических веществ, в Украине не существует.

«Позиция Матвеевой - эксперты должны быть уволены из-за некомпетентности, а если действовали умышленно - понести уголовную ответственность», - подчеркнула Доцяк.

По ее словам, обращение в полицию Матвеева напишет на днях.

Напомним, харьковский нарколог Елена Федирко, которая первая осматривала фигурантку резонансного ДТП Елену Зайцеву, заявила, что на месте нельзя было определить, находилась ли водитель Lexus в состоянии наркотического опьянения, и больше было похоже, что у нее черепно-мозговая травма.