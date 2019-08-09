Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что антикоррупционная прокуратура готовится направить в Высший антикоррупционный суд после запуска его работы более 200 уголовных производств.
Об этом он сообщил на совместном брифинге руководства НАБУ и САП о деятельности антикоррупционных органов в первом полугодии 2019 года в Киеве, передает УНИАН.
«Мы абсолютно акцентируем свое внимание на создании Антикоррупционного суда с начала его работы, так как 208 производств по всей Украине уже ждут», - заявил он.
«До конца августа мы еще планируем, предварительно, еще с десяток дел направить в суд, поэтому у Антикоррупционного суда, конечно, работы будет достаточно. Мы, прокуроры, как никто, собственно, ожидаем запуска работы Антикоррупционного суда и вынесения приговоров», - добавил руководитель САП.
Напомним, Высший антикоррупционный суд решил начать работу 5 сентября.
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