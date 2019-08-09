также в разделеОбщество
Бывшего чиновника Укрзализныци подозревают в растрате 1,2 миллиона 11
МВД подготовило 800 полицейских для деоккупации Донбасса 15
НАБУ просит ГПУ передать дело против судей Окружного админсуда Киева 9
Разведка: В ОРДЛО наемники РФ ликвидируют лиц, мешающих оккупантам 23
Дело «Роттердам+»: НАБУ просит экс-главу НКРЭКУ прийти на допрос 14
Суд обязал НАБУ открыть уголовные производства против Грицака 14
Чехия изменила правила выдачи рабочих карт украинцам 14
В оккупированном Крыму подняли украинский флаг 110
Российскому самолету разрешили пролететь над Украиной 32
Юрист: Дело Окружного админсуда это давление на суд и ничего больше 14
Президента призвали остановить уничтожение судейской независимости 33
Суд в Крыму продлил арест Бекирова 16
СБУ: Боевики ОРДЛО удерживают в плену 223 человека 27
8 августа. Картина дня 34
«Как в Украине»: В РФ хотят завести дело на Сталина 54
Ученые создали водку из чернобыльской воды и пшеницы, хотят наладить массовое производство 107
За срыв поставок оборонные предприятия оштрафовали на 9 миллионов 62
Завтра украинцев ждут жара и кратковременные дожди 19

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что антикоррупционная прокуратура готовится направить в Высший антикоррупционный суд после запуска его работы более 200 уголовных производств.

Об этом он сообщил на совместном брифинге руководства НАБУ и САП о деятельности антикоррупционных органов в первом полугодии 2019 года в Киеве, передает УНИАН.

«Мы абсолютно акцентируем свое внимание на создании Антикоррупционного суда с начала его работы, так как 208 производств по всей Украине уже ждут», - заявил он.

«До конца августа мы еще планируем, предварительно, еще с десяток дел направить в суд, поэтому у Антикоррупционного суда, конечно, работы будет достаточно. Мы, прокуроры, как никто, собственно, ожидаем запуска работы Антикоррупционного суда и вынесения приговоров», - добавил руководитель САП.

Напомним, Высший антикоррупционный суд решил начать работу 5 сентября.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2648 грн.
5
Теги