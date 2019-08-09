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Все специальные советники правительства Британии вынуждены отменить свой летний отпуск на фоне наращивания Даунинг-стрит подготовки к «жесткому» выходу из ЕС.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Politico.

Эдди Листер, один из старейших помощников премьер-министра Бориса Джонсона, разослал по электронной почте специальных советников в четверг вечером письмо, в котором объявил, что все ежегодные отпуска отменяются до 31 октября - дня, когда Джонсон пообещал выйти из ЕС.

Те, кто уже совершил бронирования в соответствии со своими планами, получат компенсацию за потраченные средства.

По словам источников в британском правительстве, большинство высокопоставленных чиновников уже отменили свои планы на отпуск.

«Это серьезное время для страны. У нас всех есть невероятная привилегия иметь эти рабочие места, поэтому мы должны спокойно идти дальше», - сказал один из чиновников.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия должна оставить Евросоюз до 31 октября, даже если придется сделать это без соглашения.
ForUm

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