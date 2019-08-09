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Судья подконтрольного Кремлю Верховного суда аннексированного Россией Крыма продлил арест крымскотатарского активиста Эдема Бекирова до 11 октября, сообщает Крым.Реалии.

Во время заседания судья отказался вызвать Бекирову «скорую помощь».

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляла, что действия России в отношении Бекирова могут иметь фатальные последствия.

Российские следователи отказываются госпитализировать Бекирова, несмотря на решение Европейского суда по правам человека.

Уголовное дело против Бекирова перенаправили из подконтрольного России суда в Симферополе в Красноперекопский районный суд.

Адвокат Ислям Велиляев сообщил 30 июля, что Бекиров собирается голодать, если его дело отправят для рассмотрения в Красноперекопск.

Российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где предъявили обвинение в хранении тротила и боеприпасов.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Напомним, ранее сообщалось, что незаконно арестованного в оккупированном Крыму Эдема Бекирова вынуждают дать показания против Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева и Ленура Ислямова о том, что они готовили теракт в Крыму.
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