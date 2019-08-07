Европейская Комиссия не видит оснований для дальнейших переговоров с Великобританией по соглашению о Brexit, а следовательно опасается неупорядоченного выхода Соединенного Королевства из ЕС 31 октября.

Об этом сообщает DW.

Представителям 27 стран ЕС, которые останутся в блоке после выхода Великобритании, сообщили о том, что требования нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона несовместимы с позицией Евросоюза.

Джонсон хочет пересмотра соглашения, которое согласовала с ЕС его предшественница Тереза ​​Мэй, чтобы исключить из документа прописанный там режим backstop, цель которого предотвратить возобновление жесткого таможенного и пограничного контроля между членом ЕС Республикой Ирландия и частью Соединенного Королевства Северной Ирландией. В то же время Джонсон выражает готовность в случае необходимости вывести Великобританию из ЕС без какой-либо сделки. Евросоюз, который удовлетворяет соглашение в его нынешнем виде, уже до этого неоднократно отвергал идею новых переговоров по соглашению о Brexit.

Пока остается под вопросом, сможет ли британский парламент остановить неупорядоченный Brexit независимо от позиции правительства, отмечает dpa. Одним из вероятных сценариев может быть то, что депутаты обяжут премьера Джонсона просить у Брюсселя отсрочки выхода Великобритании. В таком случае это будет уже третий перенос даты Brexit, которая изначально была запланирована на конец марта 2019 года.

Напомним, 1 августа британская Консервативная партия потеряла одно место в парламенте после проведения довыборов в Палату общин - нижней палаты парламента Великобритании. Таким образом, преимущество большинства, на которое опирается премьер Борис Джонсон, составляет теперь только один голос. Правящая коалиция в составе Консервативной партии и североирландской Демократической юнионистской партии (DUP) представлена ​​320 депутатами, тогда как оппозиция имеет 319 голосов. Поэтому Джонсону может быть труднее достичь поддержки парламента в вопросе выхода страны из Евросоюза.

24 июля премьер-министром Великобритании стал Борис Джонсон. Он заявлял, что Британия должна оставить Евросоюз до 31 октября, даже если придется сделать это без соглашения. «Сделай или умри, будь что будет», - отмечал он.