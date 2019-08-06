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Украинский политический заключенный Станислав Клых, незаконно осужденный в РФ, три недели лежал в больнице из-за обострения бронхита. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Появившаяся в СМИ накануне поздно вечером информация об исчезновении Станислава Клыха, не подтвердилась», – написала она.

По словам Денисовой, украинскому консулу сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний РФ, что Станислав три недели находился в больнице из-за обострения бронхита. Сейчас он возвращен в пенитенциарное учреждение Челябинской области.

Денисова подчеркнула, что 9 августа Клыха планирует посетить украинский консул.

Напомним, 26 мая 2016 года Верховный суд Чеченской Республики (Россия) приговорил украинца Клыха к 20 годам.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что у Клыха серьезные проблемы с почками и сердцем.

Мать Клыха сообщила, что он подозревает вероятное заболевание раком кожи. В то же время уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что диагноз рака у украинского политзаключенного не подтвержден
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