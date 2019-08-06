Министерство финансов Украины входит в финальную фазу планирования законопроекта о государственном бюджете на 2020 год. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

«Комментарий о выполнении бюджета за семь месяцев более расширенный, чем ежемесячно, поскольку мы перешли половину года и выводы о выполнении бюджета 2019 года влияют не только на 2019-й, но и на планирование бюджета-2020, которое в Минфине входит в финальную фазу перед его будущей подачей на рассмотрение уже новому Кабинету Министров Украины», - отметила она.

Напомним, общий фонд государственного бюджета в январе-июле был выполнен с дефицитом в сумме 1,1 млрд грн, тогда как специальный фонд сведен с профицитом в 8,7 млрд грн.