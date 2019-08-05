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Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина, который подозревается в хищении партии сигарет на 50 млн гривен, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Имущество арестовали», - сказал он.

По его словам, речь идет об аресте квартир, машин и баз отдыха, которые принадлежат Головину и его близким.

Как сообщал ForUm, 25 июля во время совместной спецоперации Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры при участии Национального антикоррупционного бюро Украины задержан бывший начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин.

Его подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота.

По данным Национально агентства по предотвращению коррупции, Головин не задекларировал почти 900 тысяч гривен.

 
ForUm

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