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Президент Владимир Зеленский обсудил с будущими нардепами от партии Слуга народа их обучение и кадровые вопросы в новой Верховной Раде.

Об этом сообщил лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков, передает УНИАН.

По его словам, Зеленский во время встречи обсудил обучение, которое проходили будущие народные депутаты.

«Наша политическая сила провела впервые, если я не ошибаюсь, в истории нашего государства такое обучение для будущих народных депутатов. Самое главное — это не единственное обучение, которое имеет сегодня место», — заявил он.

Он добавил, что «в рамках внутренней партийной дискуссии» обсуждались кадровые предложения относительно будущих должностей в Верховной Раде.

Напомним, 3 августа Владимир Зеленский приехал в отель Rixos в Трускавце, где провел встречу с будущими нардепами от Слуги народа.
ForUm

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