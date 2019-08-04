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В воскресенье, 4 августа, в провинции Бушер на юге Ирана разбился один из истребителей иранских ВВС.

Как сообщает местное агентство Mehr, самолет потерпел крушение в районе округа Тангестан из-за технической неисправности.

Об инциденте журналистам сообщил Абдул-Хусейн Рафиепур, губернатор области Тангестан в провинции Бушир, на территории которой и упал самолет.

По словам губернатора Тангестана, оба пилота выжили и находятся в безопасности.

Напомним, сегодня Иран задержал еще один иностранный танкер в Персидском заливе.
ForUm

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