В воскресенье, 4 августа, в провинции Бушер на юге Ирана разбился один из истребителей иранских ВВС.
Как сообщает местное агентство Mehr, самолет потерпел крушение в районе округа Тангестан из-за технической неисправности.
Об инциденте журналистам сообщил Абдул-Хусейн Рафиепур, губернатор области Тангестан в провинции Бушир, на территории которой и упал самолет.
По словам губернатора Тангестана, оба пилота выжили и находятся в безопасности.
Напомним, сегодня Иран задержал еще один иностранный танкер в Персидском заливе.
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