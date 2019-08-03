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Пересчет голосов на округе № 119 с центром в Бродах подтвердил победу кандидата от партии Европейская солидарность Михаила Бондаря.

Об этом в Facebook сообщил нардеп 8-го созыва Николай Княжицкий.

«Михаил Бондарь победил в Бродах. Пересчет при наблюдателях показал соответствие предыдущим результатам», — написал он.

Журналист Антон Борковский также сообщил, что пересчет подтвердил победу Михаила Бондаря и совпал с предыдущими результатами. По его словам, кандидат от партии Слуга народа Орест Кавецкий поздравил Михаила Бондаря, после чего оставил зал ОИК.

Напомним, Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные протоколы об итогах голосования всех 199 ОИК.
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