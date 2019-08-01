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Государственное бюро расследований 31 июля допросило киевского городского голову Виталия Кличко, сообщает Украинская правда.

«Был допрошен в производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства жилого дома в Киеве», - сказала спикер ГБР Анжелика Иванова.

Кличко допросили в качестве свидетеля. Никакого подозрения по делу пока не объявлено.

В этом же производстве мэра столицы вызвали ранее на 26 июля, одна он тогда не пришел. Вызов на 31 июля был повторным.

В ГБР не сообщают деталей уголовного производства, в частности, о договоре аренды, который исследуют.

26 июля Кличко заявил, что не пойдет на допрос в ГБР. Директор ведомства сообщил, что не пришел даже юрист городского головы.

Государственное бюро расследований вызвало Виталия Кличко на 26 июля на допрос в производстве о «возможных неправомерных действиях при заключении договора аренды земельного участка для строительства и аренды жилого дома».

Кличко заявлял, что за этим вызовом стоит бывший заместитель главы Администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портнов. Столичный мэр назвал чушью информацию об уголовном производстве в отношении себя.

Параллельно президент Владимир Зеленский пытается отстранить Кличко с должности руководителя Киевской городской госадминистрации, которую он совмещает с выборной должностью городского главы.
ForUm

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