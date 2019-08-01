Правительство Великобритании выделило дополнительные 2,1 миллиарда фунтов стерлингов (2,6 миллиарда долларов) на подготовку к «жесткому» Brexit – выходу из Европейского Союза без соглашения, тем самым удвоив ранее выделенную сумму. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Bloomberg.

Решение о выделении дополнительных средств принял новый министр финансов Саджид Джавид. Половина денег пойдет на улучшение пограничной и таможенной инфраструктуры и обеспечение доступа к критически важным медицинским товарам. Другие средства при необходимости будут предоставлены правительственным департаментам.

Как отмечает Bloomberg, в этом году Brexit выделили уже 4,3 миллиарда фунтов, а общая сумма достигла 6,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Великобритания должна была покинуть ЕС еще 29 марта, однако парламент отклонил все предложения правительства экс-премьера Терезы Мэй. 10 апреля Мэй и лидеры Европейского Союза на экстренном саммите в Брюсселе договорились о продлении срока Brexit до 31 октября.

24 июля премьер-министром Великобритании стал Борис Джонсон. Он заявлял, что Британия должна оставить Евросоюз до 31 октября, даже если придется сделать это без соглашения. «Сделай или умри, будь что будет», - отмечал он.