Президент Владимир Зеленский ввел в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики главу Налоговой и секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
Так, в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики введены Сергей Верланов и Александр Данилюка.
Как сообщал ForUm, Зеленский обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Об этом говорится в указе, который он подписал 25 июня.
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