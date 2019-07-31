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Президент Владимир Зеленский ввел в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики главу Налоговой и секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Так, в персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики введены Сергей Верланов и Александр Данилюка.

Как сообщал ForUm, Зеленский обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Об этом говорится в указе, который он подписал 25 июня.
ForUm

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