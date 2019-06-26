Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Об этом говорится в указе главы государства «Вопросы Национального совета по вопросам антикоррупционной политики», который он подписал 25 июня, сообщили ForUm’у в пресс-службе президента.

В состав Национального совета вошли представители экспертных неправительственных организаций, деловых ассоциаций, руководители антикоррупционных и других профильных органов власти и др. В частности, в Совете будут работать руководители «Трансперенси Интернешнл Украина», Европейской бизнес ассоциации, Американской торговой палаты, общественных организаций Центр противодействия коррупции и Центр политико-правовых реформ.

Возглавил Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка, который также является одним из лучших специалистов по борьбе с коррупцией в Украине.

Впервые официальный статус наблюдателей в Совете получили представители международных организаций и дипломатических учреждений, которые предоставляют Украине помощь в борьбе с коррупцией. Так, наблюдателями в Совете стали представители Всемирного банка, Агентства США по международному развитию, Программы развития ООН, Организации экономического сотрудничества и развития, Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине и тому подобное.

«Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики будет центром разработки решений для борьбы с коррупцией. Мы будем быстро реагировать на недостатки антикоррупционного законодательства или институтов и инициировать соответствующие решения. Совет также должен обеспечить координацию работы государственных органов и негосударственных организаций в достижении тех результатов борьбы с коррупцией, которых ждет общество. К сожалению, предыдущий состав Совета не собирался почти три года. Наше первое заседание состоится уже в ближайшее время», - сообщил Рябошапка.

С полным составом Совета можно ознакомиться здесь.