В Вараше Ривненской области неизвестный ворвался в квартиру активистки Ольги Кравчук, которая протестовала против коррупции в местной больнице, душил ее и угрожал. Об этом потерпевшая рассказала местному изданию ZMINA.

Неизвестный мужчина ворвался в квартиру девушки 18 января, когда та возвращалась домой с ребенком.

«В субботу я возвращалась от свекрови со своим двухлетним ребенком. Когда закрывала дверь квартиры, сзади на меня напал неизвестный, резко открыл дверь и взял за горло. В то же время он кричал: «У тебя час, чтобы удалить группу в Вайбере, - иначе я вернусь!» Мой ребенок начал плакать, и он ушел», - рассказала она.

Год назад, как сообщила Кравчук, она столкнулась с коррупцией и непрофессиональным отношением в больнице Вараша. После этого она создала группу в Вайбере, где обсуждала эти проблемы с неравнодушными жителями города, местными депутатами и выкладывала документы. По словам активистки, в больнице от пациентов требовали покупать бинты, шприцы, средства для мытья туалета, требовали деньги за предоставление услуг, которые должны быть бесплатными.

Кравчук жаловалась на горячую линию Министерства здравоохранения и добилась создания рабочей группы по распоряжению городского головы Вараша, которая инициировала проверку целевого использования местных средств со стороны Государственного учреждения «Специализированная медико-санитарная часть №3 Министерства здравоохранения Украины» в период 2015-2019 годов. Проверка показала, что расходные накладные по обеспечению больницы не соответствуют остаткам на складе.

После нападения потерпевшая обратилась в полицию. Также Кравчук добавила, что под влиянием угроз и нападения она удалила группу в Вайбери и прекратит вести антикоррупционную деятельность, потому что боится за ребенка.