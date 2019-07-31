Министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала НБУ за недостаточность усилий для сдерживания укрепления курса гривни.

Об этом она написала в комментарии под постом нового члена наблюдательного совета Приватбанка Романа Сульжика.

«Минфин об этом говорит уже пару месяцев в контексте выполнения бюджета. Но мы на политику НБУ не влияем», - написала Маркарова.

Член набсовета ПриватБанка Роман Сульжик заявил, что Национальный банк Украины должен остановить укрепление гривни на уровне 26-27 грн/$1.

«Гривня по 25. Мне интересно, почему молчат великие экономические умы державы?

Я считаю, что укрепление гривни должно было быть остановлено еще на уровне 26-27 за доллар, и то, что сейчас происходит, граничит с преступной халатностью на посту. Это не совсем сериал «Чернобыль», но близко», - написал он в Facebook.