Национальный банк Украины должен остановить укрепление гривни на уровне 26-27 грн/$1, считает член набсовета ПриватБанка Роман Сульжик.

«Гривня по 25. Мне интересно, почему молчат великие экономические умы державы?

Я считаю, что укрепление гривни должно было быть остановлено еще на уровне 26-27 за доллар, и то, что сейчас происходит, граничит с преступной халатностью на посту. Это не совсем сериал «Чернобыль», но близко», - написал он в Facebook.

По словам эксперта, недооцененная гривня – ценнейший ресурс, который нужно использовать для накопления резервов, снижения ставок, отмены всех админограничений, введения полной свободы движения капитала в стране

«Вместо этого, ей абсолютно бездарно дают укрепляться. Я не понимаю, как можно это делать, пока есть такое огромное количество нерешенных проблем. И самое главное - зачем?» - отметил Сульжик.

Как сообщал ForUm, в последние дни гривня укрепилась до максимума за три года: 31 июля Нацбанк установил курс украинской гривни - 25,085516 грн/$1. С начала года укрепление гривни к доллару составило 9,4%.

18 июля Кабмин назначил трех членов наблюдательного совета национализированного Приватбанка, которые приступили к выполнению своих обязанностей с 30 июля 2019 года.

По решению правительства независимыми членами наблюдательного совета банка стали Себастьян Шьонайх-Каролат, Ольга Томаш и Роман Сульжик.