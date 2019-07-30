Семь человек, которые подозреваются в избиении полицейского на Оболони, суд взял под стражу без права внесения залога, сообщает пресс-служба киевского главка.

Злоумышленникам сообщено о подозрениях за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и разбойное нападение. Правоохранители продолжают проводить необходимые мероприятия для установления всех участников конфликта.

Напомним, происшествие случилось в ночь с 24 на 25 июля в Оболонском районе столицы. Сотрудник отдела криминальной полиции Оболонского управления при исполнении служебных обязанностей стал свидетелем конфликта между группой лиц. Пытаясь разнять агрессивных молодых людей, полицейский сначала сделал им замечание. Однако вместо того, чтобы успокоиться, фигуранты напали на милиционера.

Оперативнику пришлось применить травматический пистолет - он выстрелил в воздух. Но кто-то из толпы ударил потерпевшего бутылкой по голове, отчего тот потерял сознание. Подозреваемые, пользуясь беспомощным состоянием полицейского, забрали его вещи и скрылись.

В настоящее время семь нападающих установлены, извещены о подозрениях за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Правоохранители проводят необходимые мероприятия для установления других участников драки. Пострадавший полицейский сейчас находится на лечении.