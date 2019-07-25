Правоохранители задержали шесть человек, которые напали на полицейского на Оболони в Киеве.

Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

«Обыкновенная отработка района по раскрытию разбоя завершилась для оперативника Оболонского управления полиции групповым нападением на одного», - написал он в Facebook.

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По словам Крищенко, полицейский находился на службе, когда увидел конфликт между мужчинами. Правоохранитель представился, сделал замечание - и на него набросились с кулаками.

«В ответ он применил травматическое оружие: сделал несколько предупредительных выстрелов, от которых никто не пострадал, и потерял сознание от удара бутылкой по голове. Наряды патрульных и оперативники по горячим следам задержали шестерых подозреваемых в нападении на полицейского», - сообщил глава полиции Киева.

Крищенко напомнил, что за нападение на полицейского при исполнении предусмотрено до 15-ти лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

В полиции Киева сообщили, что сейчас полицейский находится в медицинском учреждении. Больше в результате происшествия никто не пострадал.

При этом нападавшие на правоохранителя забрали у потерпевшего оружие и сумку, в которой были личные вещи, документы и деньги. Впоследствии неподалеку нашли похищенные оружие и сумку с документами.

«Среди задержанных есть несовершеннолетние и лица с уголовным прошлым», - сообщили в главке.

Кроме уголовного производства по статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, открыто еще одно дело - по ч. 1 ст. 187 (разбой) УКУ.