также в разделеСтолица
Кличко о намерении президента его уволить: Сдаваться не буду 23
Возле станции столичного метро обнаружил труп мужчины 76
НАБУ расследует вероятное хищение средство во время строительства «моста Кличко» 19
Рябошапка: Кабмин должен внести представление на увольнение Кличко 60
Зеленский просит Кабмин уволить Кличко с поста главы КГГА 65
Кличко о деле ГБР: Раздутая манипуляция 40
В Киеве ежедневно регистрируется около 160 преступлений 42
Начальник райуправления полиции собирал «поборы» с игорных заведений 25
В Киеве задержали злоумышленника, топившего женщину в Русановском канале 45
В Киеве заминировали ЦИК 35
Кличко показал, как обновляют одну из крупных магистралей столицы 38
В Киеве ограбили инкассаторский автомобиль 34
Пожар в многоэтажке на Печерске ликвидирован, погибла женщина 26
В центре Киева загорелась многоэтажка, проводится эвакуация 100
Нафтогаз снова снизил цены на газ для промышленности 41
Киевский фуникулер закрывают на техосмотр 19
Мажоритарщики от «Слуга народа» побеждают во всех округах Киева 74
Под Киевом автомобиль сбил насмерть троих человек 53

Правоохранители задержали шесть человек, которые напали на полицейского на Оболони в Киеве.

Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

«Обыкновенная отработка района по раскрытию разбоя завершилась для оперативника Оболонского управления полиции групповым нападением на одного», - написал он в Facebook.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F100004084751693%2Fvideos%2F1852657441547063%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>

По словам Крищенко, полицейский находился на службе, когда увидел конфликт между мужчинами. Правоохранитель представился, сделал замечание - и на него набросились с кулаками.

«В ответ он применил травматическое оружие: сделал несколько предупредительных выстрелов, от которых никто не пострадал, и потерял сознание от удара бутылкой по голове. Наряды патрульных и оперативники по горячим следам задержали шестерых подозреваемых в нападении на полицейского», - сообщил глава полиции Киева.

Крищенко напомнил, что за нападение на полицейского при исполнении предусмотрено до 15-ти лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

В полиции Киева сообщили, что сейчас полицейский находится в медицинском учреждении. Больше в результате происшествия никто не пострадал.

При этом нападавшие на правоохранителя забрали у потерпевшего оружие и сумку, в которой были личные вещи, документы и деньги. Впоследствии неподалеку нашли похищенные оружие и сумку с документами.

«Среди задержанных есть несовершеннолетние и лица с уголовным прошлым», - сообщили в главке.

Кроме уголовного производства по статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, открыто еще одно дело - по ч. 1 ст. 187 (разбой) УКУ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1106 грн.
20
Теги