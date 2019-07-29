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В Русской Православной Церкви надеются, что новый состав Верховной Рады поможет президенту Украины улучшить отношения с Россией.

Фото: УНИАН

Об этом сказал глава Синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, передает «Интерфакс».

«Я думаю, что теперь у президента Владимира Зеленского есть все возможности воплотить в жизнь то, что он задумал, и то, что он пообещал избирателям. И прежде всего, конечно, я надеюсь на то, что новый президент Украины при поддержке новой Рады сумеет наладить отношения с Россией», - сказал он.

Он заявил, что предыдущим президентом Украины «много было наломано дров», и напомнил библейское изречение «время собирать камни и время разбрасывать камни». 
«Много камней было разбросано, а теперь надо эти камни собирать, потому что два единоверных народа должны жить в мире и согласии, и, вопреки воле тех, кто хотел их рассорить, нужно приложить все усилия, чтобы их примирить», - считает митрополит.

Он отметил, что в настоящее время уже прекратилась волна захватов храмов Украинской Православной Церкви, и выразил надежду на то, что светские власти не будут вмешиваться в церковные дела, а УПЦ продолжит существовать в своем государстве, объединяя миллионы украинских верующих.

Говоря о годовщине Крещения Руси, которая отмечается в эти выходные, митрополит Иларион высказал мнение, что «никакие политические коллизии и конфликты не могут поколебать братство тех народов, которые родились в крещальной купели святого князя Владимира».

«Пусть страны существуют отдельно, пусть существуют политические границы, пусть каждая страна идет своим путем, но пусть единоверные народы живут в мире и согласии, и пусть никто не препятствует им быть членами единой Русской Православной Церкви», - заключил иерарх РПЦ.
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