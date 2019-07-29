На столичном телеканале «Київ TV» вышла программа с жесткой критикой городского головы Виталия Кличко.

Так, в эфире «Киев Live» шла речь о разветвлении должностей мэра и главы Киевской городской государственной администрации.

Эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны, политтехнолог Екатерина Коваль усомнилась, что Кличко «держится за должность из-за большой любви к Киеву».

«Особенно учитывая то, что он в одних руках фактически держит и управление коммунальными предприятиями, и закладывает нужное количество средств на городские программы, которые можно с легкостью выделить (проголосовать), особенно держа городской совет в ручном режиме», - заявила она.

«В таком случае это – все равно, например, если бы председатель областной администрации был одновременно председателем областного совета. Делаем выводы, господа», - добавила эксперт.

Напомним, в мае текущего года Кличко назначил временным и. о. директора телеканала медиаменеджера Юрия Лященко.

«Телекомпания «Киев» является коммунальным предприятием Киевсовета, а соответственно – подчиняется мэру.

Как известно, 24 июля спикер премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук сообщил, что Кабинет Министров получил просьбу от президента Зеленского уволить Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Согласно Конституции, председателя КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства. В то же время в соответствии с решением Конституционного суда, Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное Киевским городским головой.

Виталий Кличко впервые избран Киевским городским головой с 5 июня 2014 года. Должность председателя КГГА он занимает с 25 июня.