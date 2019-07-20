Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.
«В организации заявили, что на конвой с гуманитарными работниками и медиками, следовавший в город Дамасак в северовосточном штате Борно, совершили нападение члены террористической организации «Боко Харам», - отмечает Синьхуа.
Во время нападения одного из водителей боевики убили на месте, двое других водителей и трое медиков, работавшие на "Действия против голода", до сих пор считаются пропавшими без вести.
Синьхуа напоминает, что в октябре прошлого года террористы «Боко Харам» казнили сотрудника Международного комитета Красного креста Хову Лемана.
«Боко Харам» совершает насилия в северо-восточных регионах Нигерии уже более десяти лет. Целью группировки является создание халифата на территории самой населенной страны Африки.
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