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В Нигерии в результате нападения террористов «Боко Харам» на автомобильный конвой международной гуманитарной организации погиб один человек, еще пятеро пропали без вести.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.

«В организации заявили, что на конвой с гуманитарными работниками и медиками, следовавший в город Дамасак в северовосточном штате Борно, совершили нападение члены террористической организации «Боко Харам», - отмечает Синьхуа.

Во время нападения одного из водителей боевики убили на месте, двое других водителей и трое медиков, работавшие на "Действия против голода", до сих пор считаются пропавшими без вести.

Синьхуа напоминает, что в октябре прошлого года террористы «Боко Харам» казнили сотрудника Международного комитета Красного креста Хову Лемана.

«Боко Харам» совершает насилия в северо-восточных регионах Нигерии уже более десяти лет. Целью группировки является создание халифата на территории самой населенной страны Африки.
ForUm

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