На фоне анонсированного на 27 июля митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму российские силовики задержали возле мэрии Москвы уже более 170 человек.

Об этом в своей текстовой онлайн-трансляции сообщает ОВД-Инфо.

При этом, как видно на одном из опубликованных видео с места событий, среди задержанных — юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которую вместе с другими оппозиционными кандидатами власти РФ не допускают к участию в местных выборах.

Ранее сообщалось, что в субботу утром, 27 июля, возле мэрии Москвы прошли первые задержания активистов, выступающих за свободные выборы.

Напомним, сегодня ночью в Москве задержали оппозиционера Яшина.