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В субботу, 27 июля, возле мэрии Москвы, где должна состояться акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, прошли первые задержания.

Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Первым из задержанных оказался дизайнер Константин Коновалов, чей маршрут ежедневной утренней пробежки проходил по Тверской.

По словам еще одного из шести задержанных к этому времени человек, он катался на скейтборде возле здания правительства Москвы и фотографировал автозаки, когда к нему подошли полицейские и задержали без объяснения причин.

Напомним, сегодня ночью в Москве задержали оппозиционера Яшина.
ForUm

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