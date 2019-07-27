В субботу, 27 июля, возле мэрии Москвы, где должна состояться акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, прошли первые задержания.
Об этом сообщает ОВД-Инфо.
Первым из задержанных оказался дизайнер Константин Коновалов, чей маршрут ежедневной утренней пробежки проходил по Тверской.
По словам еще одного из шести задержанных к этому времени человек, он катался на скейтборде возле здания правительства Москвы и фотографировал автозаки, когда к нему подошли полицейские и задержали без объяснения причин.
Напомним, сегодня ночью в Москве задержали оппозиционера Яшина.
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