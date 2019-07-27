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В субботний день 27 июля 2002 года на военном аэродроме «Скнилов» во Львове во время авиашоу, посвященного 60-летию 14-го авиационного корпуса Военно-воздушных сил Украины, произошла одна из самых ужасных катастроф на авиашоу в Европе. Вследствие падения самолета Су-27 погибли 77 человек, в том числе 28 детей. Ещё свыше 500 человек были признаны судом пострадавшими. На аэродроме в момент катастрофы находилось около 10 тысяч людей. Об этом сообщает Укринформ.

Фигуры высшего пилотажа выполняли опытные пилоты первого класса полковник Владимир Топонарь и второй пилот полковник Юрий Егоров. Оба пилота успели катапультироваться и получили только незначительные травмы.

Расследованием авиакатастрофы занималась Генеральная прокуратура Украины и специальная комиссия Министерства обороны Украины. К ответственности за трагедию были непосредственно привлечены 10 человек, из которых 5 были оправданы. Лица, причастные к авиашоу, и летчики были признаны виновными в совершении аварии из-за халатности и невыполнения плана полета. Никто из обвиняемых своей вины в трагедии не признал.

Результатами расследования остались недовольны пострадавшие в трагедии, ведь виновники не были наказаны надлежащим образом, ненадлежащей была и компенсация, кроме того, не дождались граждане и извинений от государства.

Скниловская трагедия, которая стала роковым сочетанием досадного случая с фактором человеческой безответственности и халатности, навсегда останется черной датой в современной истории Украины. Каждый год 27 июля пострадавшими и родственниками погибших в той страшной авиакатастрофе проводятся мемориальные мероприятия: люди с цветами и лампадками собираются на месте падения самолета на Скниловском военном аэродроме, а потом на Голосковском кладбище, чтобы почтить память всех погибших.
ForUm

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